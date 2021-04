Estrela10 recruta profissionais para atuação no Paraná

A Estrela10 está recrutando profissionais de diversas áreas para o preenchimento de 21 vagas de emprego. Considerada um dos maiores sites de vendas do Brasil, marcando presença nos principais marketplaces brasileiros, a plataforma tem investido constantemente na expansão da sua atuação no mercado digital.

Neste sentido, dentre as posições disponíveis, destacam-se as oportunidades para as funções de desenvolvedor web, analista comercial e suporte ao cliente. Além disso, a empresa, que em 2020 entregou mais de 1,2 milhão de pedidos, se destacando pela qualidade na experiência de compra, oferece chances para estudantes de Direito que desejam integrar seu time de estagiários.

As oportunidades são para profissionais com disponibilidade para atuar presencialmente na cidade de Marechal Rondon (PR). Os interessados em concorrer à posição de desenvolvedor, no entanto, podem residir em qualquer lugar do Brasil, uma vez que há a possibilidade de trabalho 100% remoto.

Confira os requisitos exigidos pela Estrela10

Os requisitos e atribuições variam de acordo com a posição desejada. Abaixo, selecionamos as principais informações para te ajudar a escolher a função ideal de acordo com o seu perfil:

Analista Comercial: é exigido conhecimento em e-commerce, Excel, PROCV, PROCH e tabela dinâmica. Os interessados devem ter, ainda, curso superior completo em administração, gestão comercial ou áreas afins, e foco em resultados, proatividade, habilidades de negociação e resiliência.

Suporte ao Cliente: os candidatos devem ter ensino médio completo, conhecimento em Excel e ser comunicativo e proativo.

Desenvolvedor Web: podem concorrer profissionais com conhecimentos em POO e MVC, banco de dados relacional (SQL), HTML, CSS, Javascript e GIT, com bom relacionamento interpessoal, facilidade de trabalhar em equipe e agilidade na execução das demandas. Os candidatos devem ter, ainda, curso superior completo ou em andamento em análise e desenvolvimento de sistemas ou áreas relacionadas.

Os interessados podem se candidatar diretamente pelo e-mail [email protected], indicando o nome da vaga no assunto. É importante também anexar o currículo e outras eventuais informações que julgarem necessárias.