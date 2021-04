Estudantes aprovados no SISU devem fazer as matrículas a partir desta segunda-feira (19)

Os estudantes aprovados no SISU devem fazer a matrícula a partir desta segunda-feira (19) diretamente pelo site das universidades. O prazo vai até sexta-feira (23). A chamada para os aprovados é única! Os interessados em ficar na lista de espera também terão o mesmo prazo para se inscrever.

Para os que se inscreverem na lista de espera das universidades, a chamada acontecerá no dia 27 de abril. A classificação dos candidatos é feita através de acordo com as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que não tenham tirado zero na redação.

Estudantes aprovados devem fazer a matrícula nos sites da universidades. (Foto: Getty Images)



O SISU oferece vagas em 209.190 de universidades públicas do país e são distribuídas em 5.685 cursos de 110 instituições de ensino de todo o país.