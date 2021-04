Estudo mostra mais casos de covid passados de humanos para gatos

Um grupo de pesquisadores da Escócia descobriu novas pistas de que humanos podem transmitir para gatos domésticos o vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19. A equipe, da Universidade de Glasglow, identificou dois casos distintos em que felinos possivelmente contraíram a doença de seus donos.

Enquanto um apresentou sintomas medianos, o outro teve um quadro mais grave, o que levou à necessidade de uma eutanásia para cessar seu sofrimento. Ambos eram de diferentes raças e foram diagnosticados em um programa de triagem da população felina do Reino Unido.

Animais podem carregar o vírus

Unsplash/Reprodução

No estudo, publicado na revista científica Veterinary Record, os especialistas ponderam que ainda não há evidências concretas da transmissão do vírus de humanos para seus animais de estimação, apesar dos casos citados. Contudo, eles alertaram que os animais domésticos podem atuar como um “reservatório viral”, permitindo a transmissão contínua.

“Esses dois casos de transmissão de homem para animal, encontrados na população de felinos no Reino Unido, demonstram por que é importante que melhoremos nossa compreensão da infecção animal por Sars-CoV-2”, comentou a principal autora do estudo e professora, Margaret Hosie.

“Atualmente, a transmissão de animal para pessoa representa um risco relativamente baixo para a saúde pública em áreas onde a transmissão entre humanos permanece alta. No entanto, enquanto essas últimas transmissões fiquem menos frequentes, a transmissão entre animais pode tornar-se cada vez mais importante como uma fonte potencial de reintrodução de covid-19 em humanos”, explicou.

Os casos dos felinos

Unsplash/Reprodução

O primeiro caso, mais grave, ocorreu com um felino da raça Ragdoll de 4 meses. Amostras do pulmão revelaram danos causados por uma pneumonia viral, mas sem rastros do vírus Sars-CoV-2. O caso mais brando ocorreu com uma gata siamesa de 6 anos que apresentou secreção nasal e conjuntivite.

Desde o início da pandemia de covid-19, tutores de diversos países que contraíram a doença relatam que seus gatos também apresentaram sintomas, apesar de a hipótese ainda não ter sido confirmada pela Ciência.