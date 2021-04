Depois de ter uma discussão por jogo com Caio Afiune no BBB21, Gilberto Nogueira se isolou na academia e começou a chorar. O pernambucano está certo que será colocado no 12º paredão da temporada e que, por isso, não tem mais apoio dentro da casa do reality show da Globo. “Ninguém vai tentar me salvar, eu estou sozinho”, lamentou o economista nesta sexta-feira (16).

“Só sendo destratado, destratado e destratado. Todo mundo sabe que eu vou sair, todo mundo sabe que eu vou para o paredão e vou sair. Só fode o cara, não aguento mais isso”, falou Gil.

Ele e outros participantes acreditam que um paredão será formado nesta noite, com eliminação no domingo (18). A dinâmica da semana, no entanto, não será alterada. A disputa do último anjo (que será autoimune) do BBB21 vai acontecer no sábado (17), formação de berlinda no dia seguinte e saída na terça-feira (20).

“Que venha logo o paredão hoje (16). Ai, gente, é muita falsidade. Eu tô surtando, tô surtando. Não tenho controle emocional, não. [Faltam] 18 dias e eu tô surtando”, comentou o economista.

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21