Eu Nunca…: 2ª temporada terá Common no elenco regular da série

A comédia adolescente da Netflix, Eu Nunca…, acaba de adicionar o rapper Common ao seu elenco, além de anunciar o retorno da 2ª temporada para o verão norte-americano.

Dos criadores Mindy Kaling e Lang Fisher, a história da adolescente indiana Devi, interpretada por Maitreyi Ramakrishnan, segue com o ator interpretando o Dr. Chris Jackson, um dermatologista elegante que trabalha no mesmo prédio que Nalini, mãe de Devi, vivida por Poorna Jagannathan. Seu consultório sofisticado e cheio de clientes famosos impressiona a todos, exceto sua vizinha de condomínio.

A data de estreia de Eu Nunca… ainda não foi revelada, mas a estrela Ramakrishnan comentou, em um bate-papo com Lilly Singh para o seu talk-show, A Little Late Night with Lilly Singh, que a série chega ao streaming em julho.

Eu Nunca…: mais detalhes sobre a série adolescente da Netflix

A primeira temporada de Eu Nunca… mostrou Devi tentando lidar com as pressões do ensino médio após a morte repentina de seu pai. Ela lida com amizades complicadas e um triângulo amoroso que envolve Paxton, vivido por Darren Barnet e Ben, papel de Jaren Lewison, o que certamente será explorado na segunda temporada.

Além disso, a Netflix também liberou algumas fotos do segundo ano da série.

Confira:

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Criada por Mindy Kaling (The Office), a produção acompanha a jornada de Devi, que, com 15 anos, no pico de sua vida adolescente, enfrenta as adversidades dessa fase da vida no sul da Califórnia. A trama é baseada nas memórias de Mindy, de forma semelhante a Todo Mundo Odeia o Chris, de Chris Rock.

Além de Common, também estão de volta os regulares da série Richa Moorjani, Ramona Young e Lee Rodriguez.

Fique ligado para as próximas sobre a 2ª temporada de Eu Nunca…!