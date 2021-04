Convidado do Plantão BBB desta terça-feira (6), Babu Santana não passou pano para as falas de Rodolffo no BBB21 e fez campanha pela eliminação do sertanejo no paredão desta noite. Ao comentar o Jogo da Discórdia da semana, o ator confessou que se estivesse no confinamento correria o risco de ser expulso.

“Eu acho que eu seria expulso da casa. Diferente do João, eu não iria deixar passar batido no momento que aconteceu. Lembro que eu cheguei até a ficar incomodado com o João, mas eu entendi a postura inicial dele de não rebater”, justificou o participante do BBB20.

No sábado (3), o cantor fez uma piada com o cabelo de João Luiz Pedrosa, dizendo que era parecido com o da peruca da fantasia do monstro. No momento que aconteceu, o professor não conseguiu rebater o comentário. Poucas horas depois, ele chorou e foi consolado por Camilla de Lucas na despensa.

Na segunda, o brother expôs para todos que se machucou com a “brincadeira”. “Não era possível que essa fala não iria agredir ele [João]. Você vai acompanhando a indignação dele, aí acontece esse fato e o cara [Rodolffo] se justifica de uma forma como se ele fosse um recém-nascido que não sabia que isso existia”, analisou Babu Santana, que continuou falando sobre o Jogo da Discórdia.

“Depois de ele [Rodolffo] ser detonado, ele ainda insiste em rogar pela afrodescendência dele, ele insiste em falar um monte de asneira. A maior prova que isso é um absurdo o que o João vive é que pessoas aqui fora, que viram tudo, ainda apoiam um discurso desse. Em 2021, isso não é mimimi não, é não, não é piada, não é aceitável”, se indignou o ator.

Quando o Plantão BBB começou, Ana Clara avisou que a participação de Babu já estava agendada antes do que aconteceu no Jogo da Discórdia, mas que o convidado se tornou ainda mais importante para tratar do assunto com lugar de fala. Comentarista das terças na atração, Marcelo Adnet concordou com a observação.

Babu Santana ainda fez campanha pela eliminação de Rodolffo no paredão contra Caio Afiune e Gilberto Nogueira.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.