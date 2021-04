“Eu trabalho muito”: Vinícius Jr dá show em vitória do Real Madrid e manda recado para ‘haters’

Embora não esteja tendo um bom desempenho na La Liga, onde ocupa a terceira colocação atrás de Barcelona (2° colocado) e Atlético de Madrid (líder), o Real Madrid vai bem na Champions League. Depois de passar com certa facilidade pela Atalanta (ITA) nas oitavas de finais, os merengues encararam o Liverpool (ING), adversário da final de 2017-18, nesta terça-feira (06).









Apesar dos Reds não estarem fazendo uma boa temporada, a promessa era de um grande jogo e de extrema dificuldades para os comandados de Zinedine Zidane. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Com domínio merengue desde os primeiros minutos, aos 27′ do primeiro tempo Vinícius Júnior abriu o placar para os Blancos após belíssimo passe de Toni Kroos.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images



O brasileiro voltou a marcar no segundo tempo, mas ainda na primeira etapa Marco Asensio ampliou o contador. No final: 3 a 1 para o Real (Salah descontou para o Liverpool). Eleito o melhor em campo, Vinícius Júnior falou sobre a ótima partida que fez, o passe que recebeu de Kroos e a superioridade dos espanhóis no jogo de ida das quartas de finais da Champions.

“O Kroos é incrível. É um grande jogador, uma lenda do clube. Ele sempre mostra sua classe em campo. Ninguém joga como ele joga. Fico muito feliz pelo gol e agradeço demais pelo passe que ele me deu. Hoje, não deixamos eles criaram nada. Chegaram apenas uma vez e fizeram o gol. Temos que seguir desse jeito e jogar da mesma maneira na partida de volta”, comementou.

Alvo de muitas críticas, Vini mandou um recado e transpareceu lidar bem com as avaliações negativas sobre o que tem feito no Real. “Eu trabalho muito. Sonhei em jogar no Real Madrid ao lado dos melhores do mundo. Então, acredito que, por toda essa vontade e por tudo o que estamos trabalhando no clube, quero sempre o melhor para o time e para nossa torcida“, finalizou.