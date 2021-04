EUA vira solução ao Botafogo para defensor e Freeland é comunicado: “Economia de R$ 1 milhão”; clube pode ficar ainda com 20% do LD

Na última terça-feira (06), o Bolavip Brasil trouxe a notícia de que o lateral-direito Barrandeguy teve férias “antecipadas” pela direção do Botafogo junto de mais outros 5 atletas. Todos fora dos planos de Marcelo Chamusca para a temporada 2021. O uruguaio especificamente não aceitou a oferta de Eduardo Freeland em rescindir seu contrato, que expira em dezembro, pois alega que ainda pode recuperar seu espaço.

Fontes dentro do Botafogo consideram a hipótese mais que improvável, uma vez que Barrandeguy não foi relacionado para nenhum jogo do time em 2021. Chamusca vem usando Jonathan como titular absoluto da posição e não tem um reserva à altura, já que Kevin e Gustavo Cascardo também estão na “barca” à espera de propostas.

No caso específico de Barrandeguy, o Confiança-SE manifestou interesse em contratar o lateral, informou o colega Matheus Medeiros. Não houve propostas, mas entende-se que o clube sergipano, rival do Botafogo na Série B, queira uma negociação por empréstimo. Ou se o uruguaio aceitar rescindir em definitivo com o Glorioso antes de viajar ao Nordeste.

Barrandeguy ganhou “férias” e espera por propostas. Empresário tenta time da MLS (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



De acordo com os colegas do Torcedores.com, seus representantes ofereceram Barrandeguy a Danubio e Defensor Sporting, ambos do Uruguai, mas o próprio ala recusou por optar em recuperar terreno em General Severiano.

O staff do lateral-direito está tentando um clube na Major League Soccer (MLS) como próximo destino, mas nada concreto chegou ao Botafogo. O clube espera economizar entre R$ 900 mil e R$ 1 milhão ao equivalente a oito meses de salários do jogador. No acordo para liberá-lo, o Alvinegro abre mão da maioria dos direitos econômicos – especula-se que o clube aceitar ficar com 20% de Barrandeguy.