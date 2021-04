Euro ‘favorece’ Grêmio e Europa terá que pagar R$ 120 milhões a mais por Ruan; zagueiro tem multa avaliada em € 50 milhões

O zagueiro Ruan tem sido um dos destaques do Grêmio neste início de temporada. No último sábado (03), o guri foi impecável no clássico contra o Internacional e ajudou o Tricolor a sair com a vitória por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, ampliando a hegemonia em Grenais nos últimos anos. Renato Portaluppi, para completar, rasgou o beque de elogios e prevê que não vai trabalhar por muito tempo com o garoto.









Aos 21 anos, Ruan já impressiona não apenas pela segurança defensiva, mas também por auxiliar nas ações ofensivas seja com passes longos ou arrancadas. Isso sem contar que se coloca à disposição de se sacrificar pelo time em momentos decisivos. Nesta sexta-feira (09), em duelo contra o Independiente Del Valle-EQU pela 3ª fase da Libertadores, ele deve ser escalado na lateral direita

O Grêmio sofreu pequeno surto de Covid no elenco, e tanto Victor Ferraz quanto Vanderson contraíram o vírus. Já voltaram a Porto Alegre, o que faz Ruan ser improvisado no setor. Todas essas qualidades já são visualizadas do outro lado do Atlântico. De acordo com o colega Diogo Rossi, setorista do clube tricolor, clubes da Itália e da Bélgica (o Genk) já estiveram próximos de levar o xerifão em 2020.

Ruan se destacou pela personalidade em Grenal no último fim de semana (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Na ocasião, o presidente Romildo Bolzan recusou oferta de R$ 22 milhões. O “sucessor” de Pedro Geromel só deixa o CT Luiz Carvalho pelo valor da multa – 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões na cotação atual) em contrato válido até o final de 2022.

No momento da renovação do seu vínculo, em agosto de 2019, o real não estava tão desvalorizado em relação à moeda da União Europeia. De lá para cá, o valor aumentou quase R$ 120 milhões (era de R$ 215 milhões a conversão de um ano e meio atrás).

O valor da multa de Ruan já é o maior de um zagueiro na história do Grêmio. O BolaVip Brasil apurou que clubes europeus seguem de olho no defensor tricolor e há a possibilidade de uma proposta chegar no meio do ano, quando reabre a janela nos principais campeonatos.