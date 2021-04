[Eurocopa]: Competição será transmitida AO VIVO e com exclusividade apenas pela Globo neste ano | Bolavip Brasil

A Eurocopa, principal competição entre seleções do Velho Continente, será transmitida com exclusividade pelo Grupo Globo neste ano, após o adiamento do torneio em virtude da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, do UOL Esporte.

A disputa, prevista inicialmente para acontecer no ano passado, agora está marcada para ocorrer entre 11 de junho e 11 de julho. O mundo já conhece, inclusive, todas as equipes classificadas para o campeonato.

Portugal é a atual seleção campeã da Eurocopa. Foto: Getty Images



De acordo com Gabriel Vaquer, a Band pensou em procurar a Globo para tentar um novo licenciamento, mas desistiu da ideia por conta de outros projetos. Com isso, a tendência é que a maioria das partidas sejam exibidas pelo SporTV, na televisão por assinatura.

Globo deve transmitir Eurocopa na TV aberta apenas na fase decisiva

Conforme informado pelo colunista, a emissora pode transmitir a Eurocopa na TV aberta somente na etapa decisiva. Isto é, os demais confrontos (fase de grupos) devem ser exibidos apenas pelo SporTV.