Eurocopa | Governo da Itália dá aval para Eurocopa ter torcida no país

Antes da reunião no Congresso da UEFA, na Suiça, o Governo da Itália decidiu dar o aval para o público voltar aos estádios na Eurocopa, que acontece em junho. O país irá receber quatro jogos da competição, todos no Estádio Olímpico, em Roma, incluindo a partida de abertura, Itália x Turquia, no dia 11 de junho.

O Ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, escreveu uma carta onde autoriza o presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina a voltar com os torcedores no estádio, mas não especifica o limite de ocupação e nem os protocolos que todos serão obrigados a seguir no retorno ao ambiente público.

A Eurocopa começa no dia 11 de junho. (Foto: Reprodução Twitter)



A presença de público nos estádios durante a Euro ainda será debatida no congresso que irá acontecer no dia 20, assim como o formato em que a competição será feita. Há a possibilidade de apenas um país sediar o evento todo, formando uma bolha sanitária, assim como acontece na NBA.