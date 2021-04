Europa pressiona Olimpia em negócio por Galarza e Vasco é avisado: “Pode acionar um parceiro”; US$ 1 milhão é exigência em compra

O jovem Matías Galarza vem sendo uma das principais no Vasco neste início de temporada. O meio-campista, de 19 anos, que está emprestado pelo Olimpia, do Paraguai, e chegou, inicialmente, para o plantel sub-20, precisou de apenas quatro minutos em campo para marcar seu primeiro gol como profissional, na vitória contra o Macaé.









O empréstimo do meia tem duração até janeiro de 2022 e o Vasco, até o final do vínculo, tem a opção de pagar US$ 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) para garantir a permanência de Galarza na Colina. A diretoria busca conter a empolgação e trabalha com um planejamento definido.

Nesta última semana, o jornal ‘O Globo’ informou que o Vasco também está de olho em uma possível venda, já que Galarza se tornou um dos destaques do time de Cabo e cresceu na busca de outras equipes no mercado de transferências.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Caso algum clube da Europa aparece com valores superiores a US$ 1 milhão, o Vasco pode acionar um parceiro para efetuar a compra do jogador e revendê-lo em seguida, ficando com a diferença. Sendo assim, Salgado não sairia de mãos vazias na negociação.

Números de Galarza pelo profissional do Vasco:

9 jogos

2 gols