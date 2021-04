Eva acusa Manu de traição e dá show de horror em ‘festa de família’ · .

Eva (Ana Beatriz Nogueira) vai transformar a festa de aniversário de Ana (Fernanda Vasconcellos) em um enterro em A Vida da Gente. Durante uma visita de Manuela (Marjorie Estiano) ao hospital, a megera voltará a acusar a jovem de ter roubado a vida da tenista na novela das seis –incluindo o amor de Rodrigo (Rafael Cardoso) e Júlia (Jesuela Moro).

O folhetim de Lícia Manzo avançará alguns anos no tempo para mostrar a bisneta de Iná (Nicette Bruno) com quatro anos. A personagem de Marjorie Estiano fará questão de levar a sobrinha todos os anos para uma comemoração improvisada no quarto da atleta, ainda em coma, em uma instituição de saúde.

A garotinha, no entanto, resistirá a abraçar Eva e chamá-la de avó nas cenas que serão exibidas no próximo dia 23. “Deixa que ela está certa. Ou vocês acham que com uma gracinha de criança vão conseguir alguma coisa para o meu lado?”, debochará a vilã.

A fim de evitar mais confusão, Rodrigo resolverá levar Júlia para tomar um sorvete, mas a antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira se revoltará de vez ao ouvir a menina chamar Manuela de “mãe”.

“Meu Deus, mas a que ponto a coisa chegou, foi isso mesmo que eu ouvi? Você conseguiu a proeza de fazer com que a filha da sua irmã te chame de ‘mãe’. Eu tenho que te dar os parabéns, porque é inimaginável até para uma songamonga”, alfinetará a bruaca.

Em pé de guerra

Manuela não deixará as ofensas passarem batidas. “A Júlia me chama de mãe porque, desde que ela nasceu, eu cuido dela e não porque eu falsifiquei uma certidão para ocupar um lugar que não era meu”, devolverá a amiga de Alice (Sthefany Brito), em uma referência à denúncia do Ministério Público sobre a adulteração dos registros da menina.

“Calúnia, mentira. Você dobra essa língua para falar comigo, já não chega ter me afastado do leito da sua irmã para prestar serviços comunitários por conta daquele processo que vocês me enfiaram pelas costas?”, reclamará a mau-caráter, que conseguirá acabar até mesmo com a paciência de Iná.

“Laudelino [Stênio Garcia], leva a Manuela daqui. Saiam os dois imediatamente. Eu tenho contas a acertar com essa senhora”, afirmará a aposentada interpretada por Nicette Bruno.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

