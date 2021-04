Evento gratuito de games ocorrerá no próximo mês de março

Entre os dias 3 e 9 de maio, ocorrerá o BIG Festival 2021, festival de games que abrigará torneios e palestras sobre o assunto. Também ocorrerão torneios de caráter amador, cujo vencedor receberá uma premiação de mais de R$ 14 mil. O evento será completamente online, respeitando os protocolos de segurança da Covid-19, e gratuito.









Em seu Twitter, o BIG Festival confirmou a participação de importantes nomes do mundo dos e-sports. Estarão moderando debates os jornalistas Nyvi Estephan, Luiz Queiroga, Barbara Gutierrez e Bruno Silva. Eles também serão intermediários na relação entre o público e os palestrantes.

Gustavo Steinberg, diretor do BIG, falou sobre a realização do evento: “O BIG possui o propósito de ajudar e apoiar a todos que querem, de alguma forma, entrar no universo dos games. Em 2021, essa proposta segue mais firme do que nunca, seja com as palestras para mergulhar no universo do desenvolvimento de jogos ou com os nossos torneios amadores para entrar no mundo dos e-sports”.

O BIG Festival terá o primeiro torneio oficial de Suspects: Missão Mistério de todo o planeta, abrigando também competições de Brawl Stars e Minecraft. Aqueles que quiserem participar devem se inscrever por meio deste link. No dia 20 de abril, haverá um sorteio no YouTube do BIG, às 20h (horário de Brasília).

Entre os dias 23 de abril e 4 de maio, acontecem as fases qualificatórias, com final no dia 8 de maio. O BIG Festival ainda terá uma ação especial em Fall Guys com partidas entre o público e a influenciadora Nyvi Estephan.