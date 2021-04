Éverton dá a volta por cima e busca fazer história com a camisa do Benfica: “Sei da minha qualidade”

Terceiro colocado com 63 pontos e 7 atrás do líder Sporting, o Benfica tentará nas últimas 8 rodadas, buscar o título do Campeonato Português. E quem pode ajudar os Encarnados a levantar o troféu no final da temporada é o atacante Everton Cebolinha. Contratado em julho do ano passado, o meia-atacante demorou para se adaptar a Lisboa e, por muitas vezes, acabou sendo preterido pelo técnico Jorge Jesus. Aos poucos, o profissional vem voltando à boa forma, tendo sido decisivo para as vitórias de sua equipe nas últimas rodadas.









“Fico feliz. Estou em crescimento, o primeiro ano na Europa é sempre difícil, um ano de adaptação. Passo a passo, os companheiros e o Mister estão ajudando. A cada jogo tento melhorar. As coisas, às vezes, não vão sair como planejo, mas continuo trabalhando. Sei da minha qualidade. Agradeço aos que confiam em mim. Cheguei aqui com mérito. A cada treino tento provar o meu valor”, disse o atleta.

Cebolinha ainda está longe de ser aquele meia-atacante que encantou o técnico Jorge Jesus nos tempos em que atuava no Grêmio, mas, aos poucos, o comandante acredita que o profissional voltará a desempenhar o mesmo futebol que apresentou no futebol. Para o treinador, o meia já vem apresentando melhoras nos últimos compromissos da equipe.

“Apareceu num gol, mas também em outras três assistências que poderia ter sido gol. Este é o Everton que conheço. Esteve bem na primeira etapa, mas depois caiu na segunda, com o jogo. Se ele acabar o campeonato dentro do limite da qualidade dele”, finalizou o Mister.