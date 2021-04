Éverton é oferecido ao Vasco e dirigente expõe chance de contratar o velocista do Grêmio

O Vasco está no mercado em busca de reforços e nomes estão sendo analisados nos bastidores. A ideia da diretoria é ter um elenco qualificado para realizar uma boa temporada e conseguir acesso de volta à Série A sem grandes dificuldades. Por isso, o clube ainda quer fazer mais contratações pontuais e não descarta nenhum tipo de negócio.









Na noite da última segunda-feira (05), o jornalista Marcos Portuga informou que o Éverton Cardoso, do Grêmio, foi oferecido ao Gigante da Colina. O atacante, que está sem espaço no Tricolor Gaúcho, já foi comunicado que não será aproveitado e seus representantes buscam um novo clube.

No entanto, o salário do velocista está acima do teto salarial vascaíno e isso dificulta qualquer negociação. O perfil “Fontes Colina” revelou que os vencimentos mensais do medalhão são algo em torno de R$ 400 a 500 mil. Assim, o negócio só aconteceria se o próprio ponta diminuísse bastante essas cifras.

Éverton já jogou no futebol carioca e se destacou no rival Flamengo. Ele também teve uma rápida passagem pelo Botafogo. Ainda atuou no São Paulo antes de fechar com o Grêmio. O atacante foi revelado pelo Paraná e também teve uma boa passagem pelo futebol mexicano.

No Tricolor, ele foi um pedido de Renato, mas conviveu com algumas lesões e não conseguiu render o esperado. Até pelo alto salário, a diretoria gremista não irá fazer nenhum tipo de dificuldade para liberá-lo de forma definitiva.