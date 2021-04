Everton e Tottenham empatam por 2 a 2 em jogo cheio de golaços e trapalhadas

Em um ótimo jogo, Everton e Tottenham empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, em Goodison Park, pela 32ª rodada da Premier League.

A partida foi completamente insana, com os Spurs abrindo o placar, levando a virada e depois buscando o empate, contando com dois gols do artilheiro Harry Kane – pela equipe da casa, Sigurdsson também anotou um doblete.

O resultado é ruim para ambos, que seguem sem conseguir subir na tabela e estão vendo até mesmo a zona de Europa League ficar distante. Os comandados de José Mourinho estão em 7º lugar, com 50 pontos, enquanto a equipe de Carlo Ancelotti aparece em 8ª, com 49.

Em campo, o 1º tempo foi recheado de chances de gols para os dois lados.

Aos 22, Richarlison recebeu excelente passe de James Rodríguez e bateu colocado, buscando o cantinho. Lloris fez grande defesa e salvou.

Na resposta, os Spurs foram fatais: aos 26, Ndombélé cruzou, a zaga do Everton deixou passar de forma bizarra e Kane, totalmente livre, não desperdiçou com um belo voleio.

Só que o time de Londres quase nem comemorou: aos 30, Sigurdsson deu excelente bola para James Rodríguez, que foi derrubado na área por Reguilón ao armar o chute: pênalti claro.

O islandês pediu a bola e bateu com muita categoria, empatando o jogo.

E o Everton quase virou aos 37, quando Sigurdsson deu enfiada perfeita para James e o colombiano encheu o pé, mas Lloris evitou com nova defesaça.

O início do 2º tempo foi de muito chumbo trocado, com oportunidades suculentas para os dois lados.

Mas, em uma bela jogada trabalhada, os Toffees conseguiram a virada: Coleman, que havia acabado de entrar, deu a assistência para Sigurdsson fazer seu 2º na partida.

Desta vez, porém, foram os anfitriões que quase nção tiveram tempo para comemorar…

Aos 23, Keane errou feio ao tentar afastar de cabeça, a bola rebateu no zagueiro Holgate e sobrou limpa para Harry Kane fazer seu 2º na noite e igualar o placar.

O Everton ainda teve uma chance de ouro para ganhar aos 39, quando Lloris deu rebote em chute de King. Livre, Richarlison bateu muito forte e mandou por cima.

Dessa forma, o 2 a 2 persistiu até o final em Goodison Park.

Harry Kane finaliza durante jogo entre Tottenham e Everton, pela Premier League EFE

Everton 2 x 2 Tottenham

GOLS: Everton: Sigurdsson (2, 1x pênalti) Tottenham: Harry Kane (2)

EVERTON: Pickford; Godfrey, Keane e Holgate; Iwobi (Coleman), Allan, Davies (King), Sigurdsson e Digne; James Rodríguez e Richarlison Técnico: Carlo Ancelotti

TOTTENHAM: Lloris; Alderweireld, Rodon e Dier; Aurier, Ndombélé (Lamela), Højbjerg, Sissoko e Reguilón (Lucas Moura); Son Heung-min e Harry Kane (Dele Alli) Técnico: José Mourinho

30º e 31º gols de Harry Kane em 43 jogos pelo Tottenham na temporada

5ª temporada seguida que Kane faz pelo menos 20 gols na Premier League

Kane marcou 12 gols em seus últimos 12 jogos contra o Everton

Kane passou Defoe como 8º maior artilheiro da história da Premier League: 164 gols

7º e 8º gols de Sigurdsson em 37 jogos pelo Everton na temporada

O árbitro Michael Oliver marcou 17 pênaltis em 25 jogos que apitou na Premier League

Lloris fez 4 defesas difíceis para o Tottenham no 1º tempo

6º jogo seguido sem vitória do Everton na temporada

O Tottenham desperdiçou 20 pontos depois de estar vencendo na atual Premier League





Classificação

– Everton: 8º lugar, com 49 pontos

– Tottenham: 7º lugar, com 50 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Quarta-feira, 21/04, 14h*, Tottenham x Southampton

Sexta-feira, 23/04, 16h*, Arsenal x Everton

*horário de Brasília