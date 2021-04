Everton faz oferta ao Barcelona por Philippe Coutinho

Nesta sexta-feira, o jornal inglês The Sun informou que o Everton estaria negociando a compra de Philippe Coutinho. Pouco utilizado pelo Barcelona, o brasileiro estaria próximo de se juntar a Richarlison no time britânico. Os valores giram em torno de 35 milhões de libras, aproximadamente 261 milhões de reais.

Os Toffees estão muito confiantes na chegada do meia-atacante. Segundo o jornal, o clube já estaria procurando uma casa em Liverpool para o jogador, e as partes já teriam um acordo. O que falta para a concretização do negócio é saber se o brasileiro está realmente recuperado da lesão no joelho, sofrida em dezembro.



Foto: Divulgação/Barcelona

Caso se confirme que o atleta está em condições, a contratação deve ocorrer, uma vez que Coutinho é uma das prioridades de Carlo Ancelotti para formar dupla no meio de campo com James Rodríguez. O Everton está próximo de vencer a corrida pelo jogador, que já teve Arsenal, Leeds e o Liverpool, seu ex-clube e maior rival dos Toffees.