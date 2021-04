Everton mira a contratação de Philippe Coutinho

Se recuperando de lesão, Philippe Coutinho é alvo do Everton. De acordo com o “The Sun”, os Toffees desejam que o brasileiro se torne a referência da equipe e já estão procurando uma casa em Liverpool para facilitar a negociação.

Em Anfield, Coutinho teve as melhores temporadas da carreira. O Everton estaria disposto a pagar cerca de 40 milhões de euros para contar com o jogador, mas o valor ainda é bem abaixo do que o Barça pagou por ele (120 milhões de euros fixos e mais 40 em variáveis).

Desde que chegou ao Barcelona, Coutinho disputou apenas 90 partidas com a camisa do clube catalão. Ele marcou 23 gols e deu 14 assistências.