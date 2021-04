Ex-Atlético aponta estudos durante tempo sem clube com curso com Wenger, inspiração em Guardiola e Sampaoli e ‘visita’ à Premier League

Para treinadores, o período sem clube pode ser um período de imersão em conteúdos do esporte para conseguir se aprimorar para próximos trabalhos. Para Rodrigo Santana, não é diferente.

Sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Coritiba, o ex-comandante do Atlético-MG está se preparando com alguns cursos, onde chegou a ter aulas com grandes nomes do futebol mundial, como Arsene Wenger.

“Trabalhando bastante, assistindo muitos jogos, a gente está terminando nossas aulas da CBF Academy. Hoje mesmo, nós tivemos uma palestra com o Wenger, um baita treinador, com uma história muito grande dentro do Arsenal. Com a presença do treinador da seleção brasileira, Tite. A gente está terminando nosso curso, estamos assistindo muitos jogos”, disse.

Antes do estouro da pandemia no mundo, quando torcedores e convidados podiam ir para os estádios, Rodrigo viajou para a Inglaterra e conseguiu fazer uma maratona em partidas da Premier League.

“Na temporada passada, eu estive na Premier League acompanhando alguns jogos. A gente não fica parado, aumentando nosso banco de jogos, tentando ficar antenado para quando tivermos alguma oportunidade estarmos prontos. Também, analisando alternativas para treinar algum clube fora do país”, lembrou.

“Assisti bastantes jogos. Cheguei a pegar Liverpool e Manchester United, Manchester City, jogos do Chelsea, do próprio Arsenal, do Everton. E acompanhei alguns bons jogos lá”, citou.

Dentre os jogos que assistiu no estádio e na televisão, Rodrigo guarda influências de muitos técnicos que atuam no Brasil e na Europa. Guardiola foi o treinador mais destacado pelo ex-Galo, com um de seus ‘sucessores’ também apontados.

“Eu gosto muito do Manchester City, admiro muito a forma de jogo do Guardiola, é o time que mais chama a minha atenção lá fora. Dos últimos anos, aqui, a gente sabe que o Flamengo vinha praticando um futebol muito vistoso, com o Ceni, acredito que voltou a praticar um bom futebol”, afirmou.

“Agora, teve um tempo maior para fazer uma pré-temporada, já voltaram bem no Campeonato Carioca. O próprio Sampaoli, no Atlético, vinha fazendo jogos bons, admirava muito a forma de jogar o time adversário no campo deles e atacar a todo instante. Gosto muito do equilíbrio, da equipe que consegue atacar sem se expor. A gente vai tirando um pouquinho de cada equipe para tentar colocar na nossa próxima experiência”, finalizou.