Ex-BBB Caio revela que noiva não se incomoda com o assédio: ‘Tranquila’

Caio Afiune afirma ter aprendido bastante com o BBB 21. O fazendeiro relatou que passou a dar mais valor aos familiares e fez questão de se declarar para a noiva Waléria durante uma entrevista para o Gshow.

“Amo muito mais, sou ainda muito mais apaixonado. Está muito melhor que começo de namoro, igual muita gente fala. Sair e ver tudo o que ela fez por mim só faz aumentar ainda mais meu amor”, declarou.

O ex-BBB ainda relatou que tem recebido muitas cantadas nas redes sociais mas que a companheira é zero ciumenta. “Cantadas nas redes sociais foi inevitável. A autoestima em relação a esses elogios é legal em questões de beleza e corpo, mas não é significante. Minha autoestima ficou lá em cima quando eu saí e vi toda minha família com orgulho de mim e todo os fã clubes com mil frases de parabéns, orgulho, elogio. A Wal é muito tranquila, ela confia muito em mim, sabe como eu sou. A gente leva muito na brincadeira, a gente ri, deixa para lá. A gente sabe do sentimento que temos um com o outro”, comenta.