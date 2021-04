Ex-Benfica diz que Jorge Jesus transforma times em ‘Ferraris’: ‘É um gênio’

O Benfica vive a sua melhor fase desde a volta do técnico Jorge Jesus. O time de Lisboa venceu os últimos sete jogos, repetindo a série perfeita do início da temporada, em setembro. Na ocasião, foram cinco triunfos pelo Campeonato Português e dois na Liga Europa. Desta vez, o Benfica tem seis vitórias pelo Português e uma pela Taça de Portugal.

Considerado um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, Paulo Futre, que atuou pelo Benfica em 1993 e 1994, rasgou elogios a Jesus e disse que o treinador transformou a equipe em uma Ferrari.

“É incrível. É um gênio, o meu querido Jorge Jesus. Sempre foi um gênio e sempre será. Ele é como uma Ferrari. A forma como ele põe as equipes para jogar é como se fosse uma Ferrari. Levar esta dinâmica de vitórias só está ao alcance de um gênio. Se não fosse um gênio, estava no limite”, disse Futre em entrevista ao canal português CMTV.

Em fevereiro, o time de Lisboa sofreu um surto de COVID-19. Dos 27 atletas do elenco, apenas três não testaram positivo para o vírus e precisaram ficar isolados em algum momento da temporada, o que resultou em uma sequência de resultados negativos. Jorge Jesus, inclusive, foi contaminado pelo vírus e também teve que ficar afastado.

Para Futre, o treinador teve papel fundamental para fazer com que a equipe recuperasse a boa fase.

“Todos foram prejudicados com a COVID-19, mas o Benfica foi mais do que os outros. Depois do caos de fevereiro, com o Benfica perdendo os jogos, não era fácil sair do buraco. Se fosse outro treinador, mais uma ou duas derrotas e… muito obrigado e venha outro. Assim é o futebol. Jorge Jesus consegue recuperar e está a fazer isto”, disse o ex-atleta.

O Benfica ocupa a terceira colocação do Campeonato Português, com 57 pontos. Três atrás do Porto, segundo colocado e a 9 do líder Sporting. A equipe se firmou ainda mais na disputa por uma das vagas para a próxima edição da Uefa Champions League, apesar de distante da disputa pelo título.

A equipe de Jorge Jesus recebe o Gil Vicente neste sábado (17), às 16h, no Estádio da Luz, pela 27ª rodada.