Ex-Corinthians diz por que clube é parecido com Flamengo, Boca Juniors e River Plate: ‘Muita semelhança’

A passagem de Boselli pelo Corinthians teve fim ao final de 2020, quando o atacante não teve contrato renovado. No entanto, o clube paulista ainda segue impressionando o argentino, que hoje defende o Cerro Porteño, principalmente pela torcida.

Em entrevista ao site 90 min, o atacante argentino falou sobre a paixão da Fiel pelo Timão e comparou a torcida corintiana à do Boca Juniors.

“Tudo é parecido. No que é a equipe em si, no que representa no país. Corinthians se assemelha a Boca, Flamengo muito mais a River Plate. Por tudo, até mesmo pela forma de jogar. Pela velha história do Boca, de sempre jogar com raça. O Corinthians tem essa ideologia. Por fim, o aspecto da torcida”, começou por afirmar.

“Tem torcedor do Corinthians em todos os lados, parece que brotam debaixo da terra. É impressionante o quão são apaixonados. Tem muita semelhança com a torcida do Boca”, completou.

No último ano pelo clube paulista, Boselli jogou praticamente o ano inteiro sem público devido à pandemia da COVID-19. Sobre jogar sem a torcida no estádio, o argentino falou sobre o impacto negativo.

“Nós sentimos muito. Algo diferente da torcida do Corinthians é que o time pode estar perdendo uma partida, mas ela segue apoiando até o último minuto. Obviamente, é uma torcida que reclama, que te faz sentir a pressão quando as coisas não saem bem. Mas, dentro de campo, ela apoia do primeiro ao último minuto”.

“As equipes sabiam que, quando iam jogar no estádio do Corinthians, não era fácil ganhar. É o mesmo que passa com o Boca, na Argentina. Não é a mesma coisa jogar na Bombonera sem público. No campo do Corinthians é exatamente igual. Faz muita falta jogar com o apoio da torcida”, finalizou.

Em dois anos vestindo a camisa alvinegra, Boselli entrou em campo 67 vezes e marcou 16 gols. Além disso, o argentino conquistou o Campeonato Paulista em 2019.