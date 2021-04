Ex-Corinthians, Romero causa briga generalizada após embaixadinha e chapéu pelo San Lorenzo

Pela 8ª rodada da Copa da Liga Profissional da Argentina, o San Lorenzo bateu o Rosário Central por 2 a 0 – e a noite foi de Ángel Romero.

Até os 50 do 2º tempo, o Ciclón vencia por 1 a 0, com gol do ex-Atlético-MG Franco Di Santo. Foi aí que o paraguaio ex-Corinthians entrou em ação.

Primeiro, com embaixadinhas e um chapéu, causou uma confusão generalizada em campo, que terminou com Emiliano Vecchio, antigo jogador do Santos, expulso.

No lance seguinte, Romero tabelou com seu irmão e, após já ter tirado os rivais do sério, levou um empurrão fora do lance. Lautaro Blanco então recebeu outro cartão vermelho para os visitantes.

Para completar, o atacante dominou um chutão com muito estilo e fechou a vitória com um lindo tapa aos 58 do 2º tempo.

Com a vitória, o San Lorenzo agora chega a 11 pontos e ocupa a 7ª posição do Grupo A.