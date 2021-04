Ex de cantor se encanta com foto de Neymar só de cueca: ‘Oh, meu Deus’

O atacante do Paris Saint-Germain Neymar arrancou suspiros, nesta sexta-feira, por uma foto compartilhada em seu Instagram. O craque postou uma imagem onde aparece vestindo apenas uma cueca, e causou ao fazer a publicação exibindo a marca com a roupa íntima. Nos comentários, diversos elogios foram feito, porém, um chamou a atenção.

A influencer Natalia Barúlich, ex-namorada do cantor Maluma e com quem o ex-jogador do Barcelona já teve seu nome várias vezes ligado como um possível affair. Nos comentários, ela digitou: “Oh, meu Deus”, além de colocar alguns emojis, entre eles, um de boca aberta e um fogo.

O camisa 10 foi desfalque na última partida do PSG contra o Strasburg, pelo Campeonato Francês. Neymar foi expulso na partida contra o Lille, na última semana. O elenco de Paris conta com Mbappé e Sarabia para reassumir a liderança da competição.