Ex de Neymar e campeã do The Circle armam barraco no De Férias com o Ex · .

Em menos de 48 horas, Gabily e Marina Gregory vivenciaram uma relação que foi da admiração para o barraco no De Férias com o Ex: Celebs 2. No episódio desta quinta-feira (8), a campeã do The Circle Brasil confessou que admirava a ex de Neymar Jr. No entanto, ao conviver pouco tempo com a cantora, a ex-Netflix logo mudou de ideia e avisou: “Não gosto de você, acabou!”.

A polêmica começou quando os confinados relembraram que Gabily e Caíque Gama são ex-namorados. A cantora avisou que ainda tem sentimentos pelo colega de profissão, mas que não queria ficar com o rapaz dentro da casa. Ao escutar o relato, Marina comentou: “Não tenho paciência”.

“Qual é a fofoca? Não tem paciência por quê?”, logo rebateu a ex do jogador de futebol, o que deu início a confusão. “Não preciso viver sua história, tu não está nem curtindo a festa. Abaixa o tom, querida”, disse a ex-The Circle enquanto a artista questionava os motivos pelo comentário da então amiga.

“Estou sem paciência com a situação toda. Você quer que fale? Então tá, tô de saco cheio de tu porque não gosto de você, acabou!”, avisou Marina, o que surpreendeu Gabily, que logo pediu uma justificativa para a tal inimizade. “Você era maravilhosa, mas é isso, convivência meu amor. Não bateu a vibe, tu é muito dramática”, destacou a campeã.

Gabily se irritou com a troca de farpas e abandonou a festa na piscina com o seguinte recado: “Para ela, tem graça mulher que chega aqui fazendo o caralho para agradar. Não vou fazer, ponto final!”. “Não vou mudar o meu jeito para agradar ninguém, vai tomar no cu”, desabafou a compositora em seguida.

No entanto, as participantes logo se acalmaram e fizeram as pazes. “Entendi seu jeito, peço perdão se me equivoquei”, disse Marina, e Gabily reforçou: “É o meu jeito, estou me jogando, estou feliz de estar aqui. Acima de tudo, empatia e respeito”.

Briga por fofoca

Quem também contribuiu para a confusão no primeiro episódio foi Rico Melquiades. Desde o início do episódio, Caíque passou a investir em Ingrid Ohara, mas o influenciador avisou a morena que o ex-Fly ainda tem uma história mal resolvida com Gabily, o que esfriou o possível affair.

“Amiga, não se joga no Caíque, ele tinha um romance lá fora com a Gabily. Ela não está chateada [com você]. Tô falando por ele, que está aqui para curtir, você também! Não se entregue, não se envolva”, disparou o criador de conteúdo.

Porém, durante um jantar promovido pelo Tablet do Terror, o clima azedou quando a influenciadora confrontou o cantor sobre o antigo affair. Na volta para casa, Ingrid decidiu avisar a artista sobre o envolvimento, o que atrapalhou o novo casal.

“A partir do momento que uma pessoa que tem um sentimento por mim, que talvez não tenha ou seja recíproco, e está me atrapalhando com uma pessoa nova, isso não é legal”, disparou Gama.

