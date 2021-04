Ex de Viih Tube é acusado de zoofilia na internet

Nesta quarta-feira (28), influenciador digital Luiz Mariz, ex-namorado de Viih Tube, teve seu nome envolvido em uma polêmica grave após um vídeo antigo ressurgir. Ele tem sido acusado de zoofilia na internet e o assunto ficou entre ao mais comentados do Twitter.

No vídeo, Luiz parece simular o ato sexual com um gatinho preto. Os internautas ressaltaram que esse tipo de atitude faz apologia à zoofilia, que é crime no Brasil.