Ex-empresário de Neymar lembra ‘golpe feio’ que levou e diz qual único clube que pode ‘bancar’ brasileiro

Para Wagner Ribeiro, empresário de Neymar em seu começo de carreira, o destino do brasileiro deve ser mesmo ficar no PSG. Segundo o agente, nenhum outro clube pode bancar o que a equipe francesa hoje oferece.

“Ele mora em uma cidade linda, tem muitos amigos e está muito feliz em Paris. Nenhum clube do mundo pode oferecer o que o PSG oferece. Só o PSG pode bancar o Neymar”, disse ele, em entrevista ao jornal francês “L’Equipe”.

“O Real Madrid tem problemas financeiros. Barcelona? É ainda pior. Na Itália? Nenhum clube pode competir. Manchester United ou Manchester City? Eu não acredito. Em Paris, ele está ganhando muito bem e joga em uma equipe muito boa.”

“Nesta temporada, eles (PSG) vão ganhar a Champions League, e o Neymar vai ser Bola de Ouro, vocês verão”, complementou.

Wagner Ribeiro também relembrou as transferências de Neymar na carreira e afirmou ter levado um “golpe” feio na ida do jogador ao Barcelona.

“Ele queria jogar pelo Barça. Messi ligou para ele, Piqué também. Eles o estavam pressionando. Eu queria que ele fosse para o Real Madrid. Qual é o nome do ex-presidente do Barça que foi preso? Ah sim, Sandro Rosell! Ele não queria que eu participasse das negociações. Ele me deixou de lado e não me pagou um centavo pela transferência do Neymar para o Barça”, contou.

“Eles trabalharam com o André Cury (representante do Barcelona no Brasil), que se aproximou do pai de Neymar. Eles me deram um golpe feio. Eu não toquei em nada nesta transferência.”