Ex-Flamengo, Domènec Torrent é oferecido ao Fortaleza; direção tem mais 3 nomes na mesa

Durou menos de quatro meses a passagem do técnico Enderson Moreira no comando do Fortaleza. Sem mostrar um bom futebol e uma evolução a frente do Leão do Pici, a diretoria anunciou o desligamento do comandante após a eliminação na Copa do Nordeste após a derrota contra o Bahia, na semifinal, nos pênaltis.

“O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios”, disse o comunicado emitido pelo Leão no fim da tarde deste domingo (25).

Agora, buscando por um novo treinador para a sequência da temporada, o clube definiu o perfil que deseja no próximo comandante: um técnico jovem e que tenha bons resultados nos últimos trabalhos. A informação é do jornalista Wilson Pimentel no site torcedores.com. Dentro dessas características, alguns nomes começam a aparecer.

Jair Ventura: um dos cotados para o cargo (Foto: Anderson Stevens/Sport Recife)



A matéria traz que além de Fernando Diniz, ex-São Paulo, despontam como alvos os técnicos Antônio Carlos Zago, recém demitido no futebol japonês e Jair Ventura, que comandou o Sport no Brasileirão de 2020. O ex-Flamengo Doménec Torrent foi oferecido à diretoria, que está analisando os métodos de trabalho do antigo auxiliar de Pep Guardiola.

Além do Brasileirão, o Fortaleza terá pela frente a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrentará em junho o rival Ceará. Outra competição a ser disputada ao decorrer da temporada de 2021 é o Campeonato Cearense, que está paralisado por conta da pandemia do novo Coronavírus. Apenas uma rodada do torneio estadual foi disputado.