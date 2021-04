Ex-Flamengo já colocou Gabigol no banco em Mundial e quase foi para o Barcelona; hoje, quer renascer no Paulistão

Uma das maiores promessas do Flamengo na última década, Caio Rangel foi destaque da seleção brasileira sub-17 e foi cobiçado por grandes clubes europeus, mas também viveu o outro lado do futebol. Atualmente no Santo André, ele deseja se destacar no Campeonato Paulista para retornar à elite do futebol brasileiro.

Nascido e criado no Complexo do Alemão, o meia-atacante começou no Pavunense-RJ e foi aprovado em testes no Fluminense e no Vasco. Ele ainda passou pelo Olaria-RJ antes de chamar atenção de grandes equipes do Rio de Janeiro.

“Recebi também um convite do Botafogo, mas, como o Flamengo é o meu time do coração, optei pela Gávea. Passei muitos anos na base”, contou ao ESPN.com.br.

Chamado para as seleções desde os 14 anos, Caio se destacou como titular no Mundial sub-17, que o Brasil caiu nas quartas de final. A equipe tinha nomes como Thiago Maia, Kenedy, Marcos Felipe, Danilo Barbosa, Léo Pereira e Natan.

Gabigol era reserva de Caio Rangel. O atual astro do Flamengo entrou em duas partidas no segundo tempo (México e Emirados Árabes), em ambas substituindo o atual jogador do Santo André.

“O time era muito forte e ele era reserva por opção do técnico Alexandre Gallo. O Gabriel fez até um gol numa partida, mas jogou muito pouco. Ele ficou muito chateado por não ter jogado. A gente era bem amigo. Até hoje mantenho contato com o Gabigol. Ele é um menino muito humilde e tem os pés no chão, mesmo com todo status que conseguiu”, afirmou.

“A disputa naquela época era pesada, o Gallo tinha dor de cabeça (risos)”, contou.

Após o Mundial, ele despertou a cobiça de grandes clubes da Europa.

Caio Rangel com Neymar e Messi ESPN

“Em 2014, fui para o Barcelona a convite do clube. Eu passei férias na Espanha e tiveram conversas, mas o negócio não avançou. Conheci o Messi e o Neymar e troquei ideia com ele. Eles estavam treinando, vi o Messi saindo e o pessoal me levou para conversar. Ele era muito tímido e só falou que pelo jeito eu era brasileiro. Eu não sabia falar espanhol (risos). Com o Neymar eu consegui trocar mais ideia. Eu tremi todo quando conheci os caras (risos)”, recordou.

Quase oito anos depois, o atacante contou porque não ficou na Catalunha.

“Foi alguma coisa interna entre os empresários e o Barcelona. Além disso, o Flamengo parece que não sabia disso. Então, ele optaram por não fazer a negociação. O Barcelona queria me contratar de graça e o Flamengo não queria me deixar sair livre. Não aconteceu”.

SAÍDA DO FLAMENGO

Ao voltar para o Brasil, era esperado que Caio Rangel subisse para a equipe principal, mas isso não aconteceu.

“Muitos torcedores do Flamengo não sabem e criticam a maneira que saí. Acham que depois do Mundial, naquela fase de renovação de contrato, eu pedi muito dinheiro. Só que isso não é verdade. Eu tinha só 17 anos e não sentava à mesa pra reuniões. Só queria uma oportunidade para subir para o time de cima. Eu era o único da seleção que nem treinava com os profissionais”.

“Não me arrependo de nada do que fiz porque poderia não ter recebido chances no Flamengo e nem ter comprado uma casa para os meus pais. A nossa carreira é muito curta. Mas não guardo nenhuma mágoa, porque foi onde me criei e fiquei conhecido. É um clube gigantesco”.

Caio tinha ofertas de vários clubes grandes, mas, como não tinha estreado como profissional, seria emprestado para equipes menores para pegar experiência. Ele optou por transferir-se ao Cagliari, da Itália, porque seria utilizado pelo treinador Zdenek Zeman no time principal.

“Ele tinha muita paciência comigo e me colocou em vários jogos, até fiz gols em amistosos. Atuei contra a Juventus de Pogba e Pirlo. Nosso time era muito bom, mas infelizmente caímos para a segunda divisão”, lamentou.

Caio Rangel, do Cagliari Enrico Locci/Getty Images

Na temporada seguinte, o brasileiro foi para o Arouca, de Portugal, mas teve poucas oportunidades. Depois, ainda passou pelo sub-20 do Cruzeiro antes de chegar ao Criciúma, em 2017.

“Foi o melhor ano da minha carreira profissional. Joguei 41 jogos na temporada. Passei a conhecer o mundo do futebol, as cobranças de torcedor quando vai mal. Antes era tudo mundo da fantasia”, contou.

“No ano seguinte era para eu me reapresentar no Cruzeiro, mas o clube não arcou com o prometido. Entrei com uma ação na Justiça, perdi chances de ir para times de Série A. Passei quase quatro meses em casa antes de ir para o Juventude, que disputava a Série B”.

LESÃO E COVID

Depois de atuar na equipe gaúcha, Caio passou por Paraná e São Bento antes de jogar uma parte do Paulistão do ano passado pela Ferroviária. Durante a pandemia, porém, ele rescindiu o contrato e ficou três meses sem clube antes de acertar com o Zira FK, do Azerbaijão.

“Eu estava bem no começo, mas sofri uma lesão no segundo jogo, depois peguei COVID-19 e pouco joguei. Foi a parte mais complicada que vivi no futebol”, contou.

No começo de 2021, o atacante foi jogar a Série A1 do Paulistão.

“Tinha muitas outras propostas, mas escolhi o Santo André porque foi um time que foi muito bem no ano passado. O Paulista é o melhor Estadual do Brasil. Quero fazer bons jogos e depois tentar voltar ao cenário nacional”, explicou.

Desde então, Caio fez duas partidas pela equipe e luta para ser titular.

“O meu sonho é jogar uma Série A do Brasileiro, algo que ainda não consegui. Tenho 25 anos, se mostrar um bom serviço posso conseguir isso. Depois, quero jogar na seleção brasileira principal. Isso me mantém no futebol até hoje, nunca é tarde”, finalizou.