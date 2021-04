Ex-Grêmio, André rememora momentos com Renato Gaúcho e brinca sobre próximo destino do técnico

Formado nas categorias de base do Santos e com passagens de destaque pelo Sport, André atuou por dois anos pelo Grêmio e guarda boas lembranças no clube, com um Campeonato Gaúcho no currículo.

Durante o período, o centroavante foi comandado por Renato Gaúcho, ídolo do clube que foi mandado embora do cargo depois da eliminação na Conmebol Libertadores para o Independiente del Valle.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o jogador elogiou seu antigo técnico e, não o vendo assumindo outra equipe, brincou sobre seu próximo destino, agora desempregado.

“Futebol é um viaduto, um dia você está em cima, no outro está embaixo, faz parte. Renato é lenda, sou fã dele. O dia a dia com ele era ótimo, um cara super resenha e estilo paizão. Com certeza foi um dos melhores que já trabalhei”, disse.

“Acho que agora ele deve ir para praia mesmo, vai descansar depois assume algum time. Tomara que não demore, o Renato é um tipo de cara que não pode ficar longe do futebol”, avaliou.

André ainda falou sobre como é conviver com Renato nos bastidores, falando sobre suas histórias, e o colocou como um dos melhores treinadores que trabalhou.

“O Renato é uma figura, o dia a dia com ele é especial, ele está sempre contando uma história e passando experiência. Sem dúvidas, foi um dos melhores que já trabalhei, ele tem o grupo que trabalha nas mãos e isso ele faz no dia a dia e no diálogo com os jogadores”, finalizou.