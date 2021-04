Ex-Grêmio e Palmeiras, Barrios é diagnosticado com problema cardíaco após contrair covid-19

Ex-atacante do Palmeiras e do Grêmio, Lucas Barrios foi diagnosticado com um problema cardíaco decorrente da covid-19.

Conforme divulgado pelo Gimnasia Y Esgrima, atual clube do atleta de 36 anos, ele apresentou uma miocardite leve de índole inflamatória viral depois de se recuperar do novo coronavírus. Agora, ele será acompanhado semanalmente pelo Departamento Médico da equipe até que o problema seja resolvido.

“Após a realização de estudos cardiológicos complementares, constatou-se que o jogador Lucas Barrios sofre de miocardite leve de natureza inflamatória viral (edema miocárdico leve), um efeito colateral do covid-19. Ele permanecerá com controles semanais até a resolução espontânea do referido edema”, escreveu o time em seu Twitter.

Em seu Instagram, Lucas Barrios agradeceu o apoio de todos e destacou que está se sentindo bem.

“Sim, estou com este problema, mas estou muito bem. Isso foi detectado na semana seguinte de eu me livrar da covid-19. Com certeza nos próximos dias eu vou me recuperar. Queria agradecer a minha família, a todas as pessoas que me chamaram, que me mandam uma mensagem e que tem tem me dado apoio. Recebi um enorme apoio aos colegas do clube e dos cardiologistas que estiveram comigo. Não sei quanto tempo vai demorar, uma semana, dez dias…, mas em breve estarei de volta”, disse.

Campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, o atacante paraguaio soma dois gols em sete jogos nesta temporada. Devido ao problema cardíaco, ele será desfalque para o Gimnasia por tempo indeterminado.