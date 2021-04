Ex-Inter e Fluminense, Odair Hellmann renova com o Al Wasl até 2023

Ex-Internacional e Fluminense, o técnico Odair Hellmann renovou o seu contrato com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, até 2023. O antigo vínculo era válido até o meio de 2022.

“Me sinto feliz pela renovação. Mais um ano de contrato e a possibilidade de um novo trabalho a longo prazo, como nos dois anteriores no Brasil. Agradeço a confiança do Al Wasl no desenvolvimento do que estamos fazendo aqui nos Emirados. Estamos adaptados ao país e a este novo mercado e agora ainda mais energizados para os desafios da próxima temporada”, comentou o treinador de 44 anos.

“Odair Hellmann dirige o Al Wasl até 2023”, escreveu o clube em suas redes sociais.

“Papito”, como é apelidado, soma 20 partidas no comando do clube estrangeiro, com seis vitórias, oito empates e seis derrotas, além de 32 gols marcados e 31 sofridos. No momento, o seu time ocupa a nona colocação da liga local, com 34 pontos, nove a menos que o terceiro colocado, que garante uma vaga na fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Ásia. Restam apenas três jogos para o fim do torneio.

No Brasil, Odair passou por Internacional, onde inclusive começou a sua carreira de técnico, e Fluminense. Pelo clube gaúcho, foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão de 2017. Na equipe carioca, fez parte da campanha que levou o Tricolor à Libertadores deste ano.