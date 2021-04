Ex-jogador do São Paulo e comentarista da Band, Souza anuncia aposentadoria aos 42 anos

Nesta quarta-feira (28), Souza, que atuou como meio-campista entre 1998 e 2021, anunciou o encerramento definitivo de sua carreira como jogador de futebol. Seu último clube foi o Murici, de Alagoas. Desde fevereiro, ele faz parte da bancada do programa “Os Donos da Bola”, da Rede Bandeirantes, substituindo Edílson, que foi para o “Jogo Aberto”.









O principal momento da carreira de Souza aconteceu no São Paulo, onde jogou entre 2004 e 2007, e foi campeão de um Campeonato Paulista, dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Ele disputou 234 partidas com a camisa tricolor e marcou 36 gols.

Souza ainda teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, tais quais como Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e Paris Saint-Germain. Nos Tricolores do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, ele venceu um Estadual em cada, enquanto, na França, o único título é a Copa da Liga Francesa de 2007-08.

Ao site GE de Alagoas, o ex-meio-campista declarou: “Estou parando e agora, como Deus me trouxe para um lugar que não estava nos meus planos, nunca esteve, vou atuar como comentarista. A carreira de jogador de futebol é uma loucura, nem sempre dá para fazer planos a gente sempre acha que aquilo é para a vida toda”.

Aos 42 anos, ele seguirá como comentarista da Bandeirantes. Souza atuou em 17 clubes ao longo da carreira, passando duas vezes pelo CSA, de Alagoas, e pelo Passo Fundo, do Rio Grande do Sul.