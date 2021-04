Ex-lutador de boxe, Popó Freitas fala com orgulho do filho: ‘Médico, bonito e gay’

Pai de seis filhos, Popó Freitas é sempre questionado sobre sua relação com um deles, Juan, de 21 anos, que revelou ser gay ainda adolescente à família. Não foi diferente ao dar uma entrevista para o podcast No Flow.

“É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay”.