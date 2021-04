Ex-namorada alega que também foi agredida por Dr. Jairinho · .

Roberto Cabrini gravou uma entrevista exclusiva com a mulher que diz ter sido vítima de agressões do Dr. Jairinho. A cabeleireira de 31 anos, que preferiu não se identificar para a imprensa até o momento, manteve um longo relacionamento com o vereador, que é investigado pela morte de Henry Borel Medeiros, de quatro anos.

A entrevista com Cabrini será exibida na íntegra no quadro A Grande Reportagem do Domingo Espetacular, mas os primeiros trechos vão ao ar já na edição desta sexta-feira (2) do Jornal da Record.

No longo depoimento ao jornalista, a mulher contou em detalhes que não só ela foi agredida: sua filha, que na época tinha quatro anos e hoje tem 13, também teria sofrido violência por parte do poderoso político carioca.

No depoimento que prestou na 16ª DP da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a mulher denunciou que a criança ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver Jairinho. A menina também teria tido a cabeça afundada por ele embaixo da água de uma piscina.

A defesa do Dr. Jairinho, no entanto, tem negado as acusações. Em uma petição assinada por André França Barreto, que representa o vereador e a atual namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, o advogado aponta que ela está aproveitando a evidência do caso para “desferir mentiras”.

O vereador era padrasto de Henry, que morreu em 8 de março em casa. De acordo com a versão contada por Dr. Jairinho e por Monique Medeiros, mãe do menino, ele teria sofrido uma queda da cama e sido vítima de um acidente doméstico.

Mas o casal passou a ser investigado pela polícia depois de a autópsia identificar que Henry sofreu “hemorragia interna e laceração hepática causada por ação contundente”, além de lesões no tórax, cabeça e hematomas pelo corpo. A suspeita é de que ele teria sido agredido antes de chegar ao hospital, onde foi constatada a morte.

Em 21 de março, Cabrini entrevistou o vereador e Monique Medeiros, que sustentaram a versão de acidente doméstico. O jornalista da Record também mostrou o local onde a criança morreu. Leniel Borel de Almeida, pai do menino, também tem defendido a apuração do caso para entender o que aconteceu no apartamento.

Assista abaixo à reportagem de Cabrini para o Domingo Espetacular: