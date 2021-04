Ex-Palmeiras e Sport, Pedro Carmona se despede do futebol aos 33 anos

Meio-campista com passagem pelo Palmeiras entre 2011 e 2012, Pedro Carmona se despediu oficialmente do futebol nesta quinta-feira (15). Ele completa 33 anos hoje e estava sem clube desde dezembro de 2019, quando foi dispensado do Sport após a disputa da Série B, na qual a equipe conseguiu o acesso.









Carmona conta em seu Instagram qual foi um dos principais motivos para a decisão: “Estive depressivo e ainda sem aceitar muito bem a situação estou tomando a decisão. Pretendia parar daqui a três anos, mas meu corpo quis antes. Queria poder escolher esse momento, mas tem coisas que não podemos controlar”.

Ele ainda explicou as questões físicas que o impediram de continuar: “É com muita emoção e tristeza que anuncio o fim da minha carreira como atleta profissional de futebol. 2020 foi um ano complicado, onde tive muitos problemas e uma dor que não passava. Cheguei a fazer uma artroscopia, mas não melhorou o quadro”.

Além de Palmeiras e Sport, Carmona tem passagens por clubes importantes do futebol brasileiro. Ele começou a carreira na base do Juventude, e passou por Internacional B, Figueirense, Criciúma, São Caetano, Náutico, Novorizontino, Vila Nova, Oeste, Audax, Fortaleza, Suwon e Paysandu.

Em 12 jogos com a camisa alviverde, Carmona só marcou um gol. Ele aconteceu em um amistoso diante do Ajax, da Holanda, em janeiro de 2012. O Palmeiras venceu a partida por 1 a 0. Naquele ano, ele já havia saído quando o clube conquistou a sua segunda Copa do Brasil.