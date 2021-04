Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre manifesta apoio a Abel Ferreira: ‘Grande Portuga! #FicaAbel’

O Palmeiras não vive um bom momento, chegando na marca de quatro jogos sem vitórias pela segunda vez desde a contratação de Abel Ferreira. Esta fase da equipe gerou muitas críticas ao time e ao treinador. Com isso, o ex-presidente do clube, Paulo Nobre, se manifestou, em seu Instagram, demonstrando apoio ao português.

>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistir

– A temporada 2020 foi muito atípica, e mesmo sem quase ninguém acreditar (mesmo nós palmeirenses) tivemos resultados espetaculares, graças à sorte que demos de, no meio de uma temporada que parecia perdida, termos encontrado essa grata surpresa de treinador chamado Abel! Acredito que ele foi o principal responsável pelos ótimos resultados que acabaram sendo atingidos um ou dois meses atrás. Uma nova temporada se inicia, com uma maratona desumana de jogos (parece até que o Palmeiras está sendo punido pelo seu sucesso na temporada passada, ridículo mas é verdade!). Então, espero, como torcedor, que o técnico Abel seja devidamente blindado de tudo e todos para poder se concentrar em só trabalhar, que nisso ele já demonstrou que é bom e entende do assunto, e não perca esse ótimo ambiente que ele conseguiu construir no clube que ele já se identificou! Grande Portuga! #FICAABEL – afirmou Nobre.

Abel Ferreira é o alvo de algumas críticas da torcida devido ao futebol abaixo da média apresentado pelo Palmeiras nos últimos jogos. O treinador demonstrou, em sua última entrevista coletiva, que não entende ser problema e, ao ser questionado sobre questões de calendário, pediu para que ‘alguém dentro do clube’ se pronuncie.