Ex-Real Madrid destaca como Casemiro ‘mata os rivais’ em campo por estilo de jogo: ‘Insubstituível’

Um dos pilares do Real Madrid na briga pelos títulos de LaLiga e da Uefa Champions League, Casemiro foi bastante elogiado por Michael Owen, ex-atacante do time merengue na “era dos galácticos”, no começo dos anos 2000.

O inglês gostou da atuação do brasileiro contra o Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, quando anulou o poderoso ataque do time inglês.

“Ele faz todo o trabalho sujo e também tem qualidade. Já o vi várias vezes ao vivo e esta noite seus passes também foram magníficos. Ele sabe como encontrar um homem livre em situações difíceis. Ele entende completamente a posição de meio-campista em uma equipe de futebol. Quando você joga em um time com um jogador assim, você adora tê-lo entre os seus colegas”, disse o ex-jogador ao “BT Sport”.

Owen também explicou outra característica que faz o brasileiro ser tão importante na equipe de Zinedine Zidane.

“Os primeiros passes que dá, contra equipes que pressionam alto, matam os rivais. É insubstituível. Cada time precisa de um jogador assim”, afirmou o inglês.