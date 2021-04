Ex-Santos e Grêmio, David Braz acerta com o Fluminense até 2023

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do zagueiro David Braz, ex-Grêmio. O atleta de 33 anos assinou com o clube carioca até abril de 2023 e já está regularizado no BID da CBF.

“Estou extremamente feliz, com uma enorme expectativa de iniciar minha trajetória com a camisa do Fluminense. Um clube grande, com grandes desafios nesta temporada, e fazer parte desse projeto é algo que me deixa muito motivado. Prometo muita luta, dedicação e espero somar bastante a esse grupo que é muito qualificado em todos os sentidos”, disse.

O zagueiro David Braz é o novo reforço do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/EpxUJh9j5q pic.twitter.com/Lrfy3OcR8f — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2021

Formado nas categorias de base do Palmeiras, David Braz soma passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, Vitória, Santos e Grêmio, onde estava até então. Na última sexta-feira, ele chegou a um acordo com o Tricolor Gaúcho pela rescisão do seu vínculo para acertar justamente com o time das Laranjeiras.

O defensor coleciona títulos dos estaduais carioca, baiano, gaúcho e duas vezes paulista, além do Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana

“Agradeço a torcida do Fluminense que já vem me dando boas-vindas antes mesmo do anúncio e dizer que farei o possível para ajudar o Fluminense em busca de vitórias e conquistas”, concluiu.

Esse é o quarto reforço que o Fluminense anuncia nesta semana. O zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro, o meia Juan Cazares, ex-Corinthians, e o atacante Abel Hernández, ex-Internacional, também foram contratados.