Ex-Santos, Pituca celebra sua estreia tardia no Japão: “Difícil ficar sem jogar”

Pouco mais de três meses depois de ser anunciado pelo Kashima Antlers, Pituca fez a sua estreia pelo clube japonês na manhã desta quarta-feira. O meio-campista ex-Santos demorou para fazer o seu primeiro jogo pelo novo time por ter demorado a conseguir a liberação para viajar ao país asiático.

Pituca embarcou para o Japão há 21 dias. Depois de cumprir o isolamento social imposto pelas autoridades locais, o jogador iniciou os treinamentos com os companheiros de Kashima na última semana, fazendo sua estreia nesta quarta, contra o Sagan Tosu, pela Copa da Liga.

“Feliz demais por esse momento. Estrear sempre dá aquele friozinho na barriga, então antes de entrar em campo hoje eu procurei manter o foco e a concentração lá em cima. Eu vinha treinando durante todo esse período sem jogar, então fisicamente estou me sentindo bem. Graças a Deus pude fazer uma boa estreia, e vou trabalhar para que tenha sido apenas o primeiro de muitos jogos pelo Kashima”, afirmou o volante.

Pituca não esconde que viveu meses tristes afastado do ambiente competitivo do futebol, celebrando o seu retorno aos gramados.

“Agora depois de ter jogado eu posso dizer que estou feliz, que voltei a sorrir. Foi um momento difícil ficar sem jogar, só treinando e não podendo fazer aquilo que eu amo, graças a Deus isso passou e hoje é dia de alegria, e de celebrar essa volta”, finalizou o jogador.

A última partida de Pituca pelo Santos foi a final da Libertadores contra o Palmeiras, disputada no Maracanã. O volante foi negociado com o Kashima Antlers pelo valor de 1,6 milhões de dólares (8,1 milhões de reais), por 50% dos direitos econômicos do jogador ligados ao Peixe.