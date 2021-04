Ex-São Paulo registra B.O contra modelo dois dias após término com Jojo Todynho

Após anunciarem publicamente o relacionamento no último sábado, o defensor Polidoro Júnior e a cantora Jojo Todynho deram fim à relação horas depois. Segundo a cantora, o motivo do término seria o fato do jogador ter mantido relações com outras mulheres. Ainda de acordo com Jojo, a funkeira teria sido alertada por Cristiane Mendonça, modelo relatada no B.O do jogador por difamação e com quem o zagueiro também mantinha ligação.

​+ Confira a classificação do Campeonato Paulista

O zagueiro, por sua vez, registrou na última segunda-feira um boletim de ocorrência acusando Cristiane Mendonça de danos morais e difamação. De acordo com Polidoro Júnior, a modelo teria distorcido os acontecimentos.

– Minha advogada vai entrar com uma ação acumulada por danos morais e pedindo retratação pelas falas dela me difamando. Primeira reação foi ficar surpreso, porque o relacionamento de anos como ela falou, não tive. Só tive duas namoradas na vida inteira. Logo cedo que li isso, pensei que essa pessoa é louca. Esse relacionamento foi da cabeça dela. Na semana passada, eu a vi. E já tinha ficado com ela em 2020. Foram as duas únicas vezes que a vi na vida. Ela me colocou como safado da história. Mas eu não tinha firmado nada com a Jojo ainda, assumindo um relacionamento publicamente, como fizemos no sábado – afirmou o jogador.

Polidoro Júnior foi formado nas categorias de base do São Paulo e teve passagens por clubes do interior paulista. Na Europa, rodou por equipes do futebol português e grego antes de retornar ao Brasil no final de 2020 e assinar com o São Caetano, time que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista.

​