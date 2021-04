Ex-Tottenham explica por que Kane só tem uma opção para trocar de clube na Premier League

Após o site “The Athletic” publicar que Harry Kane está disposto a deixar o Tottenham no fim desta temporada, Peter Crouch opinou sobre quais clubes da Premier League o astro dos Spurs poderia defender.

Kane estaria frustrado com o desempenho recente do clube de Londres nos principais torneios e entende que pode “testar o mercado” em busca de um time mais competitivo para vencer títulos.

