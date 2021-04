Ex-UFC desabafa após ser nocauteado por youtuber: ‘É constrangedor’; vídeo

O youtuber Logan Paul, que negocia uma luta com o humorista brasileiro Whindersson Nunes, nocauteou o ex-UFC Ben Askren no primeiro round, de forma contundente. Em um vídeo compartilhado pelo próprio astro da internet, é possível ver Logan acertando Ben, que ‘cai duro’ no chão, com apenas um golpe. Veja o vídeo no fim da matéria.

Após se recuperar, Ben Askren deu uma declaração durante a coletiva de imprensa onde lamentou a situação, classificando-a como ‘constrangedora’, já que a expectativa do público, por ele ser um ex-UFC contra um lutador amador, era de uma vitória convincente.

– Provavelmente, é merecido. Fui nocauteado por Jake Paul. É muito constrangedor. Eu não decepcionei a comunidade do MMA, eu decepcionei o mundo! As pessoas odeiam Jake Paul e eles queriam me ver envergonhando o cara, mas não fiz isso. Aceitei uma luta de boxe e não fui tão bem. Eu não o respeito e sei que decepcionei muitas pessoas. Vou levar cerca de um milhão de dólares e vou treinar wrestling – declarou.

Ben Askren foi campeão do Bellator e do ONE Championship, de forma invicta, na categoria até 77kg, antes de chegar no UFC, onde disputou três lutas, com uma vitória, contra Robbie Lawler, e duas derrotas, para Jorge Masvidal e Demian Maia.

LOGAN X WHIND

Caso saia do campo da negociação, Whindersson e Logan devem se enfrentar ainda neste ano. O brasileiro está cada vez mais envolvido com o mundo das lutas. Após fazer uma luta de boxe amadora no final de 2019, o atleta projeta uma luta de exibição contra a lenda Popó Freitas ainda em 2021. Inclusive, o comediante e youtuber quebrou um dente enquanto treinava para enfrentar o ex-campeão mundial.

Logan chegou a ter uma luta marcada para o dia 20 de fevereiro com o super astro do boxe Floyd Mayweather, porém, o duelo foi adiado e uma nova data ainda não foi divulgada.