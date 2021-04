Ex-UFC, Vitor Belfort chama Jake Paul para uma luta de boxe

Depois de nocautear Ben Asken no último dia 17 de abril, o youtuber norte-americano Jake Paul, de 24 anos, começou a ganhar notoriedade no mundo do MMA. Dessa vez, quem o desafiou foi o ex-lutador do UFC, Vitor Belfort, em um texto seguido de um vídeo em sua conta no Instagram.









No começo, Belfort falou em tom desafiador: “Jake Paul, por que você tem medo de lutar comigo? Nosso amigo em comum Bear Degidio me disse que você tem medo de lutar comigo. Achei que você fosse um verdadeiro lutador. Você está procurando um atleta de MMA para lutar com você? Não seja um senhor youtuber assustado. Você não pode se recusar a lutar contra o rei de nocautes do UFC, The Phenom”.

Provocando Paul, Belfort ainda disse que falta humildade a ele: “Você é apenas um trailer sem legado nenhum, eu sou um filme com legado e credenciais. Deixe-me te dar uma lição, então você pode ser humilde como seu amigo Jorge Masvidal, que é um grande lutador, por sinal. É hora de você dar um passo à frente”.

Ainda em tom desafiador referindo-se ao youtuber, o lutador brasileiro completou: “Daniel Cormier, deixe-me cuidar dele. Ele vai me chamar de PAPAI pelo resto da vida. Jake Paul, se você se recusar a se lutar comigo, que tem mais que o dobro da sua idade, você é um verdadeiro ‘maricas’. Não procure adversários fáceis junto com a sua equipe”.

Atualmente com 44 anos, Vitor Belfort está aposentado do UFC desde de maio de 2018. Sua última luta foi contra o também brasileiro Lyoto Machida, na qual venceu por nocaute com um minuto do segundo round.