Ex-Vasco, Dodô provoca Flamengo: “Joguei nos maiores do Rio”; atacante revela que sentia prazer em marcar contra o Fla

O ano de 2020 não foi nada bom para o Vasco. O club afundado em dívidas não conseguiu deixar de lado as questões extracampo e acabou sendo rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro. As crises e brigas políticos também foram fatores determinantes para a queda do Cruz-Maltino, que disputará a segunda divisão pela quarta vez em sua história.









Para tentar recolocar o Vascão na elite, a diretoria trouxe o técnico Marcelo Cabo, que fez uma boa temporada no Atlético-GO. Já com Cabo no comando, o Vasco soma cinco empates e uma vitória – antes do treinador estrear, havia vencido uma e perdido outra. No próximo sábado (03), o Almirante encara o Bangu no estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca.

Foto: Buda Mendes/LatinContent via Getty Images



Enquanto não vê o time reencontrar o caminho das vitórias, a torcida do Vasco se diverte com um velho conhecido provocando seu maior rival, o Flamengo. Em entrevista para o youtuber “Bolívia”, no programa BTS, o ex-jogador Dodô deu uma cutucada no Rubro-Negro, único clube que o atacante não defendeu no Rio de Janeiro.

Em uma das perguntas feitas pelos internautas, Dodô foi questionado se sentia prazer em fazer gol no Flamengo e o ex-atacante foi curto e grosso: “Muito. Acho que foi o time que mais marquei gol”. Em outra pergunta, foi perguntado (ironicamente) porquê o ex-atleta não jogou em nenhum time grande no Rio de Janeiro e a resposta foi rasteira: “Eu joguei nos três maiores do Rio (Vasco, Botafogo e Fluminense).

11 anos depois… última vez que o Vasco havia vencido um clássico por diferença de 3 gols, a gente cantava “Dodô é o poder ��” kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/47EGBYLE2W — Luan Felipe (@1uanfelipe)

January 11, 2021





Apesar da curta passagem por São Januário, em 2010, Dodô conquistou o carinho de uma grande parcela da torcida vascaína. Conhecido pelos gols bonitos, o atacante conquistou a Taça Guanabara daquele ano e marcou 7 gols pela competição.