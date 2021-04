Ex-Vasco, Flamengo e Fluminense, Felipe é anunciado como treinador de clube carioca

Após 17 anos de uma carreira vitoriosa dentro dos gramados, onde vestiu camisas de Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Felipe, agora, se aventura como treinador. E, nesta terça (27), o ‘Maestro‘, como era conhecido na época de atleta, foi anunciado como novo técnico do Bangu.

Pelas redes sociais, o clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro brincou e fez mistério no anúncio.

“Há quem diga que a música faz bem aos ouvidos. Também faz bem ao coração. Estamos precisando dessa sinfonia e, com ela, de um regente. Quem será o nosso maestro? Alguma pista, Alvirrubro?”, escreveu, antes de, finalmente, anunciar Felipe.

“É com prazer que anunciamos Felipe Loureiro, 43 anos, carioca da gema, como novo técnico do Bangu. Com 17 anos de uma carreira vitoriosa como jogador, mais quatro anos como técnico, gestor e coordenador, ele chega credenciado para ser mais um integrante do “nosso país Bangu”.”

Depois de terminar a primeira fase do Campeonato Carioca em 11º lugar – a penúltima colocação – com apenas seis pontos conquistados em 11 partidas, o Bangu terá como grande desafio na temporada a Série D do Campeonato Brasileiro.

O Alvirrubro está no grupo 7 da competição ao lado de Boavista, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Portuguesa, Santo André e São Bento. Os quatro primeiros da chave avançam.

Antes de assumir o Bangu, Felipe teve a experiência de treinador no Tigres do Brasil, equipe carioca, e como coordenador técnico da Ponte Preta.

Além de Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Felipe, no Brasil, teve uma rápida passagem pelo Atlético-MG. Fora do país, jogou por Galatasaray, Al Sadd, do Catar.

Felipe, ex-jogador do Vasco Divulgação/Vasco da Gama

Além disso, também vestiu a camisa da seleção brasileira, conquistando a Copa América, em 2004. Por clubes, levantou os troféus da Conmebol Libertadores, Mercosul, Campeonato Brasileiro, duas vezes, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, três vezes, e Torneio Rio-São Paulo.