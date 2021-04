Ex-Vasco, Guarín é detido pela polícia colombiana e acusado de agredir os pais; jogador aparece ensanguentado em vídeo

Fredy Guarín, ex-jogador do Vasco da Gama e que atualmente defende o Millonarios, foi preso na Colômbia acusado de agressão doméstica aos familiares. Segundo o jornal El País, o meio-campista apresentava estado de embriaguez ao ser conduzido por policais.

Familiares do jogador o acusam de ter agredido o próprio pai. Além disso, outros parentes de Guarín também foram violentados pelo atleta.

Nas redes sociais, um vídeo do jogador sendo conduzido viralizou rapidamente. Guarín apresentava manchas de sangue e estava visivelmente alterado.

Após a inervenção, o diretor-geral da polícia colombiana concedeu sua versão dos acontecimentos sobre o ocorrido com o jogador Fredy Guarín.

“Houve uma chamada por conta de violência familiar. Chegando no local, os policiais encontraram lesões pessoais no interior de uma casa. O filho (Guarín) protagonizando uma briga contra os seus pais. Os pais pediram assistência para que ele fosse conduzido. E fizemos isso. Queremos chamar atenção para o respeito do uso moderado, controlado de substântcias que podem gerar dependência. Estamos pendentes legalmente das ações que vão acionar a família. Nós, da polícia, já estamos procedendo como se mandam as normas do código nacional de segurança e convivência”.

Veja abaixo o vídeo do momento em que Guarín é retirado de casa pela polícia colombiana:

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Guarín defendeu o Vasco no futebol brasileiro, entre 2019 e 2020. No entanto, se despediu do clube carioca em março de 2020, pouco antes da parada do futebol por conta da pandemia da COVID-19.

Freddy Guarín antes de jogo entre Vasco e Goiás, pela Copa do Brasil Gazeta Press

Pelo Millonarios, Guarín fez apenas sete partidas e conviveu com problemas pessoais. Vale lembrar que questões do mesmo tipo fizeram o atleta pedir a rescisão de contrato com o Vasco.