[EXCLUSIVO] Edital do concurso ITEP RN deve ser publicado dia 12/4

O edital do concurso para o Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (concurso ITEP RN) o edital vai sair amanhã (10/4) e as inscrições iniciam na segunda (12/4) no site do Instituto AOCP.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (9/4) com exclusividade à equipe de jornalismo do Direção Concursos. O certame está sob responsabilidade do Instituto AOCP que, inclusive, colocou a página do edital no ar no último dia 8 de abril.

Serão 276 vagas distribuídas entre os cargos de peritos (criminal, médico legista, psiquiatra e odontolegista), agentes (necropsia e técnico forense) e assistente técnico forense. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

a) Perito criminal : de 74 para 82 vagas;

: de 74 para 82 vagas; b) Perito médico legista : de 33 para para 21 vagas;

: de 33 para para 21 vagas; c) Perito (área de psiquiatria) : de 1 para 3 vagas;

: de 1 para 3 vagas; d) Perito odontolegista : de 5 para 6 vagas;

: de 5 para 6 vagas; e) Agente de necropsia : continua com 37 vagas

: continua com 37 vagas f) Agente técnico forense : continua com 96 vagas

: continua com 96 vagas g) Assistente técnico forense: continua com 30 vagas

O concurso ITEP RN paga salários interessantes aos ocupantes dos seus cargos. Os valores variam de R$ 2.807,33 até R$ 7.440,00. Em final de carreira, um servidor do órgão pode receber até R$ 22.382,94.

Concurso ITEP RN: requisitos dos cargos

De acordo com a lei que organiza a carreira e os cargos do ITEP, dos cargos autorizados no concurso ITEP RN há oportunidades de nível médio e nível superior.

Na área de nível médio, há os seguintes cargos:

Agente de Necropsia (37 vagas) : ensino médio completo

: ensino médio completo Agente Técnico Forense (96 vagas): ensino médio completo

O restante dos cargos autorizados são para nível superior. Veja abaixo:

Perito Odontolegista (6 vagas) : nível superior em Odontologia

: nível superior em Odontologia Médico Legista (21 vagas) : nível superior em medicina

: nível superior em medicina Perito médico legista, área de psiquiatria (3 vagas): nível superior em medicina com especialização em psiquiatria

Chama atenção o cargo de Perito Criminal (82 vagas) que exige ensino superior em algumas das áreas abaixo:

Psicologia

Farmácia

Farmácia-Bioquímica

Física

Química

Ciências Biológicas

Engenharias

Fonoaudiologia

Geologia

Ciências Contábeis

Medicina Veterinária

Ciência da Computação

Por fim, o cago de Assistente Técnico Forense (30 vagas) também exige nível superior, mas diferente dos cargos acima, pode ser em qualquer área.

Resumo concurso ITEP RN

