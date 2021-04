Exigências de L. Torreira chegam no Grêmio e salário vale quase 2x mais que Santos Borré; atacante receberia R$ 900 mil em POA

O Grêmio ainda sonha com o retorno de Douglas Costa, que ainda não conseguiu sua liberação na Juventus. Nesta última semana, um novo atleta da Europa entrou em pauta no Tricolor: Lucas Torreira, do Arsenal. O volante está emprestado e se tornou titular absoluto no Atlético de Madrid.









O jornalista Bruno Andrade, do ‘UOL Esporte’, noticiou que o Flamengo também monitora a situação do jogador. Ricardo Torreira, pai de Lucas, foi contatado pelo programa ‘De Fútbol Se Habla Así’, da emissora ‘DIRECTVSportsAr’, na Argentina, e cravou o desejo do Tricolor na negociação: “Do Brasil surgiram alguns times interessados, como o Flamengo ou o Grêmio”.

A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o salário de Lucas gira em torno dos € 3 milhões de euros (R$ 20,4 milhões) por temporada. Convertendo nas despesas mensais, Torreira custaria R$ 1,7 milhão por mês. Borré, que esteve muito próximo de um acerto com o Tricolor, receberia R$ 900 mil mensais (segundo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba), quase R$ 1M a menos que o meia uruguaio.

Foto: Justin Setterfield/Getty Images



Diogo Rossi, em seu canal no YouTube, informou que não houve, de fato, uma procura do Grêmio por Lucas. O nome do Tricolor teria sido citado por alguns intermediários, que gostariam de saber, através do pai do atleta, se havia possibilidade do jogador atuar no Brasil. A direção nega que tenha interesse no atleta, que sequer foi cogitado nos bastidores.

Torreira é titular absoluto da Seleção Uruguaia e tem uma ótima relação com o meia Arrascaeta. Revelado no Montevideo Wanderers, o volante não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa.